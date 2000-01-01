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Иван Игнатьев
Иван Игнатьев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
1793
Пол
Мужской
Отец
Игнатей Исаев
1760 г.р.
Мать
Настасья Петрова
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Игнатей Исаев
Мать:
Настасья Петрова
Смерть
1793
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