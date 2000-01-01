Иван Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Игнатьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Игнатей Исаев

Мать: Настасья Петрова

Смерть
1793
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