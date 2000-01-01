Игнатей Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Исай Антонов
Мать: Авдотья Нестерова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Игнатьев
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Авдотья Игнатьева
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Афросинья Игнатьева
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Петрова
Смерть
Неизвестно