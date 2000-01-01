Игнатей Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатей Исаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Исай Антонов

Мать: Авдотья Нестерова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Авдотья Игнатьева

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Афросинья Игнатьева

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Петрова

Смерть
Неизвестно
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