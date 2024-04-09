Добровольский Николай Карлович
Место рождения
Дата рождения15.05.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
15.05.1853
Метрические книги полковой Петропавловской церкви города Оренбурга укрепление Новопетровское за 1853-1856 гг. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №11, дело №1886, стр. 3
Бракосочетание
29.01.1885
Рождение ребёнка
18.03.1886
Дочь: Лелянова (Добровольская) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Добровольская (Быбина) Вера Александровна
Рождение ребёнка
26.03.1887
Дочь: Баронесса Фон Майдель (Добровольская) Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Добровольская (Быбина) Вера Александровна
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Троицкой, Петропавловской за 1887 г. ГБУ "ОГАОО" Опись № 16 дел постоянного хранения
Рождение ребёнка
29.11.1890
Дочь: Добровольская Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Добровольская (Быбина) Вера Александровна
Рождение ребёнка
14.06.1988
Сын: Добровольский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Добровольская (Быбина) Вера Александровна
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Свято-Троицкой, Петропавловской за 1888 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №653, стр. 133
Упоминание
17.06.1988
Отставной Штабс-капитан Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Свято-Троицкой, Петропавловской за 1888 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №653, ... Показать все
Смерть
Неизвестно