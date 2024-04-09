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Добровольский Николай Карлович

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

15.05.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1853

Отец: Добровольский Карл Онофриевич

Мать: Добровольская Анна Герасимовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрические книги полковой Петропавловской церкви города Оренбурга укрепление Новопетровское за 1853-1856 гг. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №11, дело №1886, стр. 3
Бракосочетание
29.01.1885

Жена: Добровольская (Быбина) Вера Александровна

Рождение ребёнка
18.03.1886

Дочь: Лелянова (Добровольская) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Добровольская (Быбина) Вера Александровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1887

Дочь: Баронесса Фон Майдель (Добровольская) Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Добровольская (Быбина) Вера Александровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Троицкой, Петропавловской за 1887 г. ГБУ "ОГАОО" Опись № 16 дел постоянного хранения
Рождение ребёнка
29.11.1890

Дочь: Добровольская Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Добровольская (Быбина) Вера Александровна

Рождение ребёнка
14.06.1988

Сын: Добровольский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Добровольская (Быбина) Вера Александровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Свято-Троицкой, Петропавловской за 1888 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №653, стр. 133
Упоминание
17.06.1988
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Отставной Штабс-капитан Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Свято-Троицкой, Петропавловской за 1888 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №653, ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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