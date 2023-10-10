Баронесса Фон Майдель (Добровольская) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баронесса Фон Майдель (Добровольская) Лариса Николаевна

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

26.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1887

Отец: Добровольский Николай Карлович

Мать: Добровольская Вера Александровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Троицкой, Петропавловской за 1887 г. ГБУ "ОГАОО" Опись № 16 дел постоянного хранения
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Барон Фон Майдель Владимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Барон Фон Майдель Игнатий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барон Фон Майдель Игнатий

Смерть
Неизвестно
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