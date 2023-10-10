Баронесса Фон Майдель (Добровольская) Лариса Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1887
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Троицкой, Петропавловской за 1887 г. ГБУ "ОГАОО" Опись № 16 дел постоянного хранения
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Барон Фон Майдель Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Барон Фон Майдель Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно