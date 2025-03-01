Болдырев Ефим Кондратьевич
мужской, родился 1839 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецБолдырев Кондратий Филиппович1790 ст. г.р.
МатьБолдырева Вторая женаНеизвестно г.р.
Супруги
Болдырева Мария Фёдоровна1823 ст. г.р.
Дети
Болдырева Елизавета Ефимовна1847 ст. г.р.
Болдырева Мария Ефимовна?.09.1850 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Болдырева Елизавета Ефимовна
Мать ребёнка: Болдырева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.09.1850 ст.
Дочь: Болдырева Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Болдырева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1856 ст.
Мать ребёнка: Болдырева Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно