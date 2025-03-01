Болдырев Ефим Кондратьевич 1839 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Болдырев Ефим Кондратьевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1839 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Болдырев Кондратий Филиппович1790 ст. г.р.
Мать
Болдырева Вторая женаНеизвестно г.р.
Супруги
Болдырева Мария Фёдоровна1823 ст. г.р.
Дети
Болдырева Елизавета Ефимовна1847 ст. г.р.
Болдырева Мария Ефимовна?.09.1850 ст. г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: Болдырев Кондратий Филиппович

Мать: Болдырева Вторая жена

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Болдырева Елизавета Ефимовна

Мать ребёнка: Болдырева Мария Фёдоровна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
?.09.1850 ст.

Дочь: Болдырева Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Болдырева Мария Фёдоровна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Болдырев Семён Ефимович

Мать ребёнка: Болдырева Мария Фёдоровна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.