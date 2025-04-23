Болдырева Вторая жена
женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Болдырев Кондратий Филиппович1790 ст. г.р.
Дети
Болдырев Дмитрий Кондратьевич1832 ст. г.р.
Болдырев Иван Кондратьевич1834 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Болдырев Дмитрий Кондратьевич
Отец ребёнка: Болдырев Кондратий Филиппович
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Болдырев Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Болдырев Кондратий Филиппович
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Болдырев Фёдор Кондратьевич
Отец ребёнка: Болдырев Кондратий Филиппович
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Болдырев Ефим Кондратьевич
Отец ребёнка: Болдырев Кондратий Филиппович
Смерть
Неизвестно