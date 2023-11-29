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Кутырчев Игнат Терентьевич

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кутырчев Терентий Мирьевич

Мать: Кутырчева (Клюшкина) Пелагея Ивановна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутырчева Прасковья Игнатьевна

Мать ребёнка: Кутырчева (Былянкина) Соломонида Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырчева (Былянкина) Соломонида Терентьевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кутырчев Прохор Игнатьевич

Мать ребёнка: Кутырчева (Былянкина) Соломонида Терентьевна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.06.1862

Сын: Кутырчев Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Кутырчева (Былянкина) Соломонида Терентьевна

Смерть
1865

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