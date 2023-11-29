Кутырчев Игнат Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутырчева Прасковья Игнатьевна
Мать ребёнка: Кутырчева (Былянкина) Соломонида Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кутырчев Прохор Игнатьевич
Мать ребёнка: Кутырчева (Былянкина) Соломонида Терентьевна
Рождение ребёнка
15.06.1862
Сын: Кутырчев Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Кутырчева (Былянкина) Соломонида Терентьевна
Смерть
1865