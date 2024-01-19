Кутырчева (Былянкина) Соломонида Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти16.01.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутырчева Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Кутырчев Игнат Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кутырчев Прохор Игнатьевич
Отец ребёнка: Кутырчев Игнат Терентьевич
Рождение ребёнка
15.06.1862
Сын: Кутырчев Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Кутырчев Игнат Терентьевич
Смерть
16.01.1867