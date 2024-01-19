Кутырчева (Былянкина) Соломонида Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырчева (Былянкина) Соломонида Терентьевна

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

16.01.1867

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутырчева Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Кутырчев Игнат Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырчев Игнат Терентьевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кутырчев Прохор Игнатьевич

Отец ребёнка: Кутырчев Игнат Терентьевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.06.1862

Сын: Кутырчев Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Кутырчев Игнат Терентьевич

Смерть
16.01.1867

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