Кутырчев Терентий Мирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырчев Терентий Мирьевич

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кутырчев Мирей Иванович

Мать: Кутырчева Марья Павловна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюшкина (Кутырчева) Пелагея Терентьевна

Мать ребёнка: Кутырчева (Клюшкина) Пелагея Ивановна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кутырчев Игнат Терентьевич

Мать ребёнка: Кутырчева (Клюшкина) Пелагея Ивановна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кутырчев Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Кутырчева (Клюшкина) Пелагея Ивановна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1865

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