Кутырчев Терентий Мирьевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1865
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Кутырчев Мирей Иванович
Мать: Кутырчева Марья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клюшкина (Кутырчева) Пелагея Терентьевна
Мать ребёнка: Кутырчева (Клюшкина) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кутырчев Игнат Терентьевич
Мать ребёнка: Кутырчева (Клюшкина) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кутырчев Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Кутырчева (Клюшкина) Пелагея Ивановна
Смерть
1865