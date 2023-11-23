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Кутырчев Иван Терентьевич

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кутырчев Терентий Мирьевич

Мать: Кутырчева (Клюшкина) Пелагея Ивановна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кутырчев Яков Иванович

Мать ребёнка: Кутырчева (Бабаева) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.1852

Сын: Кутырчев Никифор Иванович

Мать ребёнка: Кутырчева (Бабаева) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кутырчева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кутырчева (Бабаева) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Кутырчев Лука Иванович

Мать ребёнка: Кутырчева (Бабаева) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
08.07.1866

Сын: Кутырчев Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Кутырчева (Бабаева) Софья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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