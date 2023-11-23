Кутырчев Иван Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Кутырчева (Бабаева) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
14.03.1852
Сын: Кутырчев Никифор Иванович
Мать ребёнка: Кутырчева (Бабаева) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кутырчева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кутырчева (Бабаева) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Кутырчева (Бабаева) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
08.07.1866
Сын: Кутырчев Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Кутырчева (Бабаева) Софья Михайловна
Смерть
Неизвестно