Кутырчева (Бабаева) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырчева (Бабаева) Софья Михайловна

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Бабаев Михаил Алексеевич

Мать: Бабаева Лукерья

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кутырчев Яков Иванович

Отец ребёнка: Кутырчев Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
14.03.1852

Сын: Кутырчев Никифор Иванович

Отец ребёнка: Кутырчев Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кутырчева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кутырчев Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Кутырчев Лука Иванович

Отец ребёнка: Кутырчев Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
08.07.1866

Сын: Кутырчев Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Кутырчев Иван Терентьевич

Смерть
1925

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