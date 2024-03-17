Кутырчева (Бабаева) Софья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Бабаев Михаил Алексеевич
Мать: Бабаева Лукерья
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Кутырчев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
14.03.1852
Сын: Кутырчев Никифор Иванович
Отец ребёнка: Кутырчев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кутырчева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кутырчев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Кутырчев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
08.07.1866
Сын: Кутырчев Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Кутырчев Иван Терентьевич
Смерть
1925