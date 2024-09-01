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Шандер Иоханн Людвиг

Место рождения

Воротаевка

Дата рождения

1780

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Шандер Иоханн Конрад

Мать: Таг Анна Юлианна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штрак Анна Элизабет

Рождение ребёнка
17.06.1824

Дочь: Миллер (Шандер) Мария Маргарета

Мать ребёнка: Штрак Анна Элизабет

Смерть
1834
Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

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