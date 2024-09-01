Шандер Иоханн Людвиг
Место рожденияВоротаевка
Дата рождения1780
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Шандер Иоханн Конрад
Мать: Таг Анна Юлианна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штрак Анна Элизабет
Рождение ребёнка
17.06.1824
Дочь: Миллер (Шандер) Мария Маргарета
Мать ребёнка: Штрак Анна Элизабет
Смерть
1834
Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область