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Исаков Захар Васильевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Исаков Василий Петрович

Мать: Исакова Ефросинья Дмитриевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
09.01.1813

Жена: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
18.02.1814

Сын: Исаков Лев Захарович

Мать ребёнка: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
14.05.1815

Дочь: (Исакова) Феодосия Захаровна

Мать ребёнка: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Исаков Иван Захарович

Мать ребёнка: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.08.1822

Дочь: (Исакова) Наталья Захаровна

Мать ребёнка: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
25.08.1822

Сын: Исаков Андриан Захарович

Мать ребёнка: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
29.08.1826

Сын: Исаков Александр Захарович

Мать ребёнка: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна

Смерть
Неизвестно

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