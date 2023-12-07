Исаков Захар Васильевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.01.1813
Рождение ребёнка
18.02.1814
Сын: Исаков Лев Захарович
Мать ребёнка: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
14.05.1815
Дочь: (Исакова) Феодосия Захаровна
Мать ребёнка: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
25.08.1822
Дочь: (Исакова) Наталья Захаровна
Мать ребёнка: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
25.08.1822
Мать ребёнка: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
29.08.1826
Сын: Исаков Александр Захарович
Мать ребёнка: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна
Смерть
Неизвестно