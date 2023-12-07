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Исаков Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Исаков Петр Маркович

Мать: Исакова Варвара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Ефросинья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
03.05.1783

Дочь: (Исакова) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Исакова Ефросинья Дмитриевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1787

Сын: Исаков Захар Васильевич

Мать ребёнка: Исакова Ефросинья Дмитриевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1790

Сын: Исаков Ипат Васильевич

Мать ребёнка: Исакова Ефросинья Дмитриевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
04.12.1793

Дочь: (Исакова) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Исакова Ефросинья Дмитриевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
04.03.1796

Сын: Исаков Конон Васильевич

Мать ребёнка: Исакова Ефросинья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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