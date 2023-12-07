Исаков Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Исаков Петр Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1783
Дочь: (Исакова) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Исакова Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Исакова Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Исакова Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.12.1793
Дочь: (Исакова) Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Исакова Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.03.1796
Мать ребёнка: Исакова Ефросинья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно