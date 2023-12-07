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Исакова Варвара Алексеевна

Место рождения

Берендилово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1720

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Берендилово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Петр Маркович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Исакова) Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Исаков Петр Маркович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Исаков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Исаков Петр Маркович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Исакова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Исаков Петр Маркович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Исакова) Ирина Петровна

Отец ребёнка: Исаков Петр Маркович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Исаков Иван Петрович

Отец ребёнка: Исаков Петр Маркович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Исаков Василий Петрович

Отец ребёнка: Исаков Петр Маркович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Исаков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Исаков Петр Маркович

Смерть
1787

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