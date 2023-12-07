Исакова Варвара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаков Петр Маркович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Исакова) Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Исаков Петр Маркович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Исаков Петр Маркович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Исакова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Исаков Петр Маркович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Исакова) Ирина Петровна
Отец ребёнка: Исаков Петр Маркович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Исаков Иван Петрович
Отец ребёнка: Исаков Петр Маркович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Исаков Петр Маркович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Исаков Петр Маркович
Смерть
1787