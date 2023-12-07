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Исаков Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Исаков Петр Маркович

Мать: Исакова Варвара Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
02.02.1775

Жена: Исакова (Сафьянникова) Варвара Максимовна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
09.12.1775

Дочь: (Исакова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Исакова (Сафьянникова) Варвара Максимовна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Исакова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Исакова (Сафьянникова) Варвара Максимовна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Исаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Исакова (Сафьянникова) Варвара Максимовна

Смерть
Неизвестно

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