Исаков Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Исаков Петр Маркович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1775
Рождение ребёнка
09.12.1775
Дочь: (Исакова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Исакова (Сафьянникова) Варвара Максимовна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Исакова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Исакова (Сафьянникова) Варвара Максимовна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Исакова (Сафьянникова) Варвара Максимовна
Смерть
Неизвестно