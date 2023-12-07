Исакова (Сафьянникова) Варвара Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Сафьянников Максим
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1775
Муж: Исаков Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.12.1775
Дочь: (Исакова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Исаков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Исакова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Исаков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Исаков Иван Петрович
Смерть
Неизвестно