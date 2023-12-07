Исакова (Сафьянникова) Варвара Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Сафьянникова) Варвара Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Сафьянников Максим

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
02.02.1775

Муж: Исаков Иван Петрович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
09.12.1775

Дочь: (Исакова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Исаков Иван Петрович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Исакова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Исаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Исаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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