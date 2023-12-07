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Исакова Ефросинья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
03.05.1783

Дочь: (Исакова) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Исаков Василий Петрович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1787

Сын: Исаков Захар Васильевич

Отец ребёнка: Исаков Василий Петрович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1790

Сын: Исаков Ипат Васильевич

Отец ребёнка: Исаков Василий Петрович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
04.12.1793

Дочь: (Исакова) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Исаков Василий Петрович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
04.03.1796

Сын: Исаков Конон Васильевич

Отец ребёнка: Исаков Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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