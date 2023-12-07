Исакова Ефросинья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1783
Дочь: (Исакова) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Исаков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Исаков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Исаков Василий Петрович
Рождение ребёнка
04.12.1793
Дочь: (Исакова) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Исаков Василий Петрович
Рождение ребёнка
04.03.1796
Отец ребёнка: Исаков Василий Петрович
Смерть
Неизвестно