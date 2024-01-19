Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти20.08.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
09.01.1813
Рождение ребёнка
18.02.1814
Сын: Исаков Лев Захарович
Отец ребёнка: Исаков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1815
Дочь: Феодосия Захаровна
Отец ребёнка: Исаков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Исаков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1822
Дочь: Наталья Захаровна
Отец ребёнка: Исаков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1822
Отец ребёнка: Исаков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
29.08.1826
Сын: Исаков Александр Захарович
Отец ребёнка: Исаков Захар Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.1844