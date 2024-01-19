Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна

Место рождения

Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

20.08.1844

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Анкудинов Александр Дмитриевич

Мать: Анкудинова Аксинья Ивановна

Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
09.01.1813

Муж: Исаков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1814

Сын: Исаков Лев Захарович

Отец ребёнка: Исаков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
14.05.1815

Дочь: Феодосия Захаровна

Отец ребёнка: Исаков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Исаков Иван Захарович

Отец ребёнка: Исаков Захар Васильевич

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1822

Дочь: Наталья Захаровна

Отец ребёнка: Исаков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
25.08.1822

Сын: Исаков Андриан Захарович

Отец ребёнка: Исаков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
29.08.1826

Сын: Исаков Александр Захарович

Отец ребёнка: Исаков Захар Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
20.08.1844
Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
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