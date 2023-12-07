Анкудинова (Унжаковавдова) Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти23.01.1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Анкудинова) Акилина Александровна
Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич
Дочь: (Анкудинова) Параскева Александровна
Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич
Дочь: (Анкудинова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич
Дочь: (Анкудинова) Графада Александровна
Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич
Дочь: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич
Дочь: (Анкудинова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич
Дочь: (Анкудинова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич
Сын: Анкудинов Илья Александрович
Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич
Дочь: (Анкудинова) Евпраксия Александровна
Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич