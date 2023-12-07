Анкудинова (Унжаковавдова) Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинова (Унжаковавдова) Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

23.01.1825

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Анкудинова) Акилина Александровна

Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Анкудинова) Параскева Александровна

Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудинов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 11.06.1780

Дочь: (Анкудинова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Анкудинова) Графада Александровна

Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич

Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Исакова (Анкудинова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич

Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.03.1790

Дочь: (Анкудинова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.06.1792

Дочь: (Анкудинова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.06.1792

Сын: Анкудинов Илья Александрович

Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.11.1802

Дочь: (Анкудинова) Евпраксия Александровна

Отец ребёнка: Анкудинов Александр Дмитриевич

Смерть
23.01.1825

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