Сорокин Павел
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1926
Дочь: (Сорокина) Надежда Павловна
Мать ребёнка: Сорокина (Голикова) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Луканова (Сорокина) Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Сорокина (Голикова) Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно