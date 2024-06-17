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Сорокин Павел

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Место рождения

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (Голикова) Марфа Ивановна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1926

Дочь: (Сорокина) Надежда Павловна

Мать ребёнка: Сорокина (Голикова) Марфа Ивановна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Луканова (Сорокина) Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Сорокина (Голикова) Марфа Ивановна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

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