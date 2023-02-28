Шашлова Александра Платоновна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти15.06.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шашлов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шашлов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шашлов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шашлов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.1915
Дочь: Булойчик Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Шашлов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Шашлова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шашлов Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1967