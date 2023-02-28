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Шашлова Александра Платоновна

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Место рождения

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

15.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шашлов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шашлов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шашлов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шашлов Василий Николаевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
25.10.1915

Дочь: Булойчик Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Шашлов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Шашлова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шашлов Василий Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашлов Василий Николаевич

Смерть
15.06.1967
Самара, Самара, Самарская область
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