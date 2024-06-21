Синурова Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСинурова Валентина

Синурова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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1957 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синуров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синуров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синуров Николай Петрович

Отец ребёнка: Синуров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синуров Иван Петрович

Отец ребёнка: Синуров Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синуров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синуров Пётр Васильевич

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Синуров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Синуров Пётр Васильевич

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синуров Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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