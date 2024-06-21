Синуров Михаил Петрович 1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синуров Михаил Петрович

Место рождения

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Синуров Пётр Васильевич

Мать: Синурова Валентина

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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