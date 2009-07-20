Мухомадеева (Коптякова) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухомадеева (Коптякова) Ольга Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1925

Дата смерти

20.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1925

Отец: Коптяков Федор

Мать: Коптякова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
07.01.1954

Дочь: Третьякова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Мухамадеев Иван Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамадеев ?

Отец ребёнка: Мухамадеев Иван Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамадеев Иван Захарович

Смерть
20.07.2009
Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
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