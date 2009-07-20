Мухомадеева (Коптякова) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1925
Дата смерти20.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1925
Отец: Коптяков Федор
Рождение ребёнка
07.01.1954
Дочь: Третьякова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Мухамадеев Иван Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамадеев ?
Отец ребёнка: Мухамадеев Иван Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.2009
Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область