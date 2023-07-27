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Мухамадеев Иван Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1928

Дата смерти

19.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1928

Отец: Мухамадеев Захар

Мать: Мухамадеева Варвара

Рождение ребёнка
07.01.1954

Дочь: Третьякова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Мухомадеева Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамадеев ?

Мать ребёнка: Мухомадеева Ольга Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухомадеева Ольга Федоровна

Смерть
19.12.1993
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