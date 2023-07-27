Мухамадеев Иван Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1928
Дата смерти19.12.1993
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1928
Отец: Мухамадеев Захар
Мать: Мухамадеева Варвара
Рождение ребёнка
07.01.1954
Дочь: Третьякова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Мухомадеева Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамадеев ?
Мать ребёнка: Мухомадеева Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1993