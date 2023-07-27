Коптякова (Копылова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Копылов Михаил
Рождение ребёнка
18.07.1925
Дочь: Мухомадеева Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Коптяков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисимов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коптяков Георгий Федорович
Отец ребёнка: Коптяков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коптяков Федор
Смерть
1985