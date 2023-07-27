Коптякова (Копылова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптякова (Копылова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Копылов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1925

Дочь: Мухомадеева Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Коптяков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коптяков Георгий Федорович

Отец ребёнка: Коптяков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коптяков Федор

Смерть
1985
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