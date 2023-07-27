Коптяков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1925
Дочь: Мухомадеева Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Коптякова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коптяков Георгий Федорович
Мать ребёнка: Коптякова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне