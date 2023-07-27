Коптяков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптяков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1925

Дочь: Мухомадеева Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Коптякова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коптяков Георгий Федорович

Мать ребёнка: Коптякова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коптякова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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