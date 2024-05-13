Ребинин Илья Савельевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ребинина Елена
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ребинин Федор Ильич
Мать ребёнка: Ребинина Елена
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Ребинина) Марина Ильинична
Мать ребёнка: Ребинина Елена
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ребинин Ларион Ильич
Мать ребёнка: Ребинина Елена
Смерть
1853