Ребинин Илья Савельевич 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинин Илья Савельевич

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Ребинин Савелий Антонович

Мать: Ребинина (Шунина) Екатерина Тимофеевна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребинина Ефросинья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребинина Елена

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ребинин Федор Ильич

Мать ребёнка: Ребинина Елена

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Ребинина) Марина Ильинична

Мать ребёнка: Ребинина Елена

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ребинин Ларион Ильич

Мать ребёнка: Ребинина Елена

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1853
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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