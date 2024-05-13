Ребинин Федор Ильич 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинин Федор Ильич

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ребинин Илья Савельевич

Мать: Ребинина Елена

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребинина Лукерья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Ребинина) Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Ребинина Лукерья Григорьевна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Ребинина) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ребинина Лукерья Григорьевна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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