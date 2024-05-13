Ребинин Федор Ильич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Ребинин Илья Савельевич
Мать: Ребинина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Ребинина) Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Ребинина Лукерья Григорьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Ребинина) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ребинина Лукерья Григорьевна
Смерть
Неизвестно