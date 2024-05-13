Ребинина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ребинин Федор Ильич
Отец ребёнка: Ребинин Илья Савельевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Ребинина) Марина Ильинична
Отец ребёнка: Ребинин Илья Савельевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ребинин Ларион Ильич
Отец ребёнка: Ребинин Илья Савельевич
Смерть
Неизвестно