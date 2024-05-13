Ребинина Елена 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребинин Илья Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ребинин Федор Ильич

Отец ребёнка: Ребинин Илья Савельевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Ребинина) Марина Ильинична

Отец ребёнка: Ребинин Илья Савельевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ребинин Ларион Ильич

Отец ребёнка: Ребинин Илья Савельевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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