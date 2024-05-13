Ребинина (Шунина) Екатерина Тимофеевна 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРебинина (Шунина) Екатерина Тимофеевна

Ребинина (Шунина) Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1777

Муж: Ребинин Савелий Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Ребинина) Мария Савельевна

Отец ребёнка: Ребинин Савелий Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ребинин Василий Савельевич

Отец ребёнка: Ребинин Савелий Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Ребинина) Прасковья Савельевна

Отец ребёнка: Ребинин Савелий Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.02.1786

Сын: Ребинин Алексей Савельевич

Отец ребёнка: Ребинин Савелий Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ребинин Илья Савельевич

Отец ребёнка: Ребинин Савелий Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.