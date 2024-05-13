Ребинина (Шунина) Екатерина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1777
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Ребинина) Мария Савельевна
Отец ребёнка: Ребинин Савелий Антонович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ребинин Василий Савельевич
Отец ребёнка: Ребинин Савелий Антонович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Ребинина) Прасковья Савельевна
Отец ребёнка: Ребинин Савелий Антонович
Рождение ребёнка
20.02.1786
Сын: Ребинин Алексей Савельевич
Отец ребёнка: Ребинин Савелий Антонович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Ребинин Савелий Антонович
Смерть
Неизвестно