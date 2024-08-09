Калошин Семен Федорович
Место рождения
Дата рождения06.04.1845 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева (Калошина) Мария Семеновна
Мать ребёнка: Калошина Прасковья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
01.05.1866
Рождение ребёнка
17.12.1868 ст.
Мать ребёнка: Калошина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
08.02.1871 ст.
Сын: Калошин Алексей Семенович
Мать ребёнка: Калошина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
01.07.1874 ст.
Дочь: Секерина (Калошина) Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Калошина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
07.04.1877 ст.
Сын: Калошин Василий Семенович
Мать ребёнка: Калошина Прасковья Николаевна
Крещен 8 апреля (по старому стилю) 1877 года в Николаевской церкви села Щербова. Восприемниками были деревни Бонборы крестьянин Федор Савельев и бываго священника села Щербова Ефима Тихомирова дочь, д... Показать все