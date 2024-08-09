Калошина Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти06.09.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева (Калошина) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Калошин Семен Федорович
Бракосочетание
01.05.1866
Рождение ребёнка
17.12.1868 ст.
Отец ребёнка: Калошин Семен Федорович
Рождение ребёнка
08.02.1871 ст.
Сын: Калошин Алексей Семенович
Отец ребёнка: Калошин Семен Федорович
Рождение ребёнка
01.07.1874 ст.
Дочь: Секерина (Калошина) Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Калошин Семен Федорович
Рождение ребёнка
07.04.1877 ст.
Сын: Калошин Василий Семенович
Отец ребёнка: Калошин Семен Федорович
Крещен 8 апреля (по старому стилю) 1877 года в Николаевской церкви села Щербова. Восприемниками были деревни Бонборы крестьянин Федор Савельев и бываго священника села Щербова Ефима Тихомирова дочь, д... Показать все
Смерть
06.09.1906 ст.