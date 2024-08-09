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Калошина Прасковья Николаевна

Место рождения

Яманово, Савинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

06.09.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Яманово, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева (Калошина) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Калошин Семен Федорович

Бракосочетание
01.05.1866

Муж: Калошин Семен Федорович

Щербово, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.12.1868 ст.

Сын: Калошин Петр Семенович

Отец ребёнка: Калошин Семен Федорович

Щербово, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.02.1871 ст.

Сын: Калошин Алексей Семенович

Отец ребёнка: Калошин Семен Федорович

Щербово, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.07.1874 ст.

Дочь: Секерина (Калошина) Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Калошин Семен Федорович

Щербово, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.04.1877 ст.

Сын: Калошин Василий Семенович

Отец ребёнка: Калошин Семен Федорович

Щербово, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Крещен 8 апреля (по старому стилю) 1877 года в Николаевской церкви села Щербова. Восприемниками были деревни Бонборы крестьянин Федор Савельев и бываго священника села Щербова Ефима Тихомирова дочь, д... Показать все
Смерть
06.09.1906 ст.
Щербово, Савинский муниципальный район, Ивановская область

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