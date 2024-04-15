Плотникова (Плотникова) Елена Кузьминична
Место рождения
Дата рождения06.05.1904 ст.
Дата смерти23.07.1904 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1904 ст.
Крещение
09.05.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
23.07.1904 ст.
Причина смерти: от слабости
Похороны
25.07.1904 ст.
Погребен на кладбище деревни Куликовки