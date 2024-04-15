Плотникова (Плотникова) Елена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Плотникова) Елена Кузьминична

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.05.1904 ст.

Дата смерти

23.07.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1904 ст.

Отец: Плотников Кузьма Георгиевич

Мать: Плотникова Феодосия Клементьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
09.05.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
23.07.1904 ст.
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от слабости
Похороны
25.07.1904 ст.
Погребен на кладбище деревни Куликовки
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