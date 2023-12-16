Плотникова Феодосия Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1904 ст.
Дочь: Плотникова Елена Кузьминична
Отец ребёнка: Плотников Кузьма Георгиевич
Восприемник
18.07.1904 ст.
Илья Васильевич Гилев
Рождение ребёнка
22.08.1906 ст.
Отец ребёнка: Плотников Кузьма Георгиевич
Восприемник
20.06.1907 ст.
Агриппина Фёдоровна Кочнева (Кочнева)
Рождение ребёнка
17.12.1907 ст.
Дочь: Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Плотников Кузьма Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно