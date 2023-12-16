Плотникова Феодосия Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Феодосия Клементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1904 ст.

Дочь: Плотникова Елена Кузьминична

Отец ребёнка: Плотников Кузьма Георгиевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
18.07.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Илья Васильевич Гилев
Рождение ребёнка
22.08.1906 ст.

Сын: Плотников Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Плотников Кузьма Георгиевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
20.06.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Агриппина Фёдоровна Кочнева (Кочнева)
Рождение ребёнка
17.12.1907 ст.

Дочь: Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Плотников Кузьма Георгиевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Кузьма Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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