Плотников Кузьма Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Кузьма Георгиевич

Плотников Кузьма Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1904 ст.

Дочь: Плотникова Елена Кузьминична

Мать ребёнка: Плотникова Феодосия Клементьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
01.01.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Ксения Васильевна Гилева
Рождение ребёнка
22.08.1906 ст.

Сын: Плотников Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Плотникова Феодосия Клементьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.12.1907 ст.

Дочь: Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Плотникова Феодосия Клементьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Феодосия Клементьевна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close