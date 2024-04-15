Плотников Кузьма Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1904 ст.
Дочь: Плотникова Елена Кузьминична
Мать ребёнка: Плотникова Феодосия Клементьевна
Восприемник
01.01.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Ксения Васильевна Гилева
Рождение ребёнка
22.08.1906 ст.
Мать ребёнка: Плотникова Феодосия Клементьевна
Рождение ребёнка
17.12.1907 ст.
Дочь: Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Плотникова Феодосия Клементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно