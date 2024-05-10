Щанкина (Самохина) Светлана Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.09.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1963
Образование
С ?.09.1981 по ?.06.1987
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский государственный медицинский университет. Факультет: Медико-профилактический. Специальность: Врач-гигиенист. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Бракосочетание
07.09.1990
Начались отношения, когда Алексей Геннадьевич стал помогать Светлане Николаевне с учёбой (оба на тот момент учились в медицинской академии города Екатеринбурга).
Рождение ребёнка
29.01.1991
Дочь: Щанкина Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Щанкин Алексей Геннадьевич
Рождение ребёнка
15.08.2000
Отец ребёнка: Щанкин Алексей Геннадьевич
Место жительства
С 2003
Работа или профессия
Неизвестно
Патологоанатом, танатопрактик. ОГУЗ Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.
Место жительства
Неизвестно