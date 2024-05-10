Щанкина (Самохина) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щанкина (Самохина) Светлана Николаевна

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Место рождения

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

09.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1963

Отец: Самохин Николай Иванович

Мать: Портнова Алевтина Степановна

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Образование
С ?.09.1981 по ?.06.1987
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский государственный медицинский университет. Факультет: Медико-профилактический. Специальность: Врач-гигиенист. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Бракосочетание
07.09.1990

Муж: Щанкин Алексей Геннадьевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Начались отношения, когда Алексей Геннадьевич стал помогать Светлане Николаевне с учёбой (оба на тот момент учились в медицинской академии города Екатеринбурга).
Рождение ребёнка
29.01.1991

Дочь: Щанкина Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Щанкин Алексей Геннадьевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.2000

Сын: Щанкин Денис Алексеевич

Отец ребёнка: Щанкин Алексей Геннадьевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Место жительства
С 2003
Шаля, Шалинский, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Шаля, Шалинский, Свердловская область
Патологоанатом, танатопрактик. ОГУЗ Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.
Место жительства
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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