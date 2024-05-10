Щанкин Алексей Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1968
Бракосочетание
07.09.1990
Начались отношения, когда Алексей Геннадьевич стал помогать Светлане Николаевне с учёбой (оба на тот момент учились в медицинской академии города Екатеринбурга).
Образование
С ?.09.1990 по ?.06.1996
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский государственный медицинский университет. Факультет: Лечебно-профилактический. Специальность: Врач-терапевт. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет. Специальность по сертифи... Показать все
Рождение ребёнка
29.01.1991
Дочь: Щанкина Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Щанкина Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
15.08.2000
Мать ребёнка: Щанкина Светлана Николаевна
Место жительства
С 2003
Работа или профессия
Неизвестно
Заведующий Шалинским районным отделением (Шалинский ГО и ГО Староуткинск) — врач-судебно-медицинский эксперт. ОГУЗ Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.
Подвиг
Неизвестно
Спортивные достижения: Имеет награды по соревнованиям в настольном теннисе.
Место жительства
Неизвестно