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Щанкин Алексей Геннадьевич

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

21.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1968

Отец: Щанкин Геннадий Васильевич

Мать: Щанкина Тамара Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
07.09.1990

Жена: Щанкина Светлана Николаевна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Начались отношения, когда Алексей Геннадьевич стал помогать Светлане Николаевне с учёбой (оба на тот момент учились в медицинской академии города Екатеринбурга).
Образование
С ?.09.1990 по ?.06.1996
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский государственный медицинский университет. Факультет: Лечебно-профилактический. Специальность: Врач-терапевт. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет. Специальность по сертифи... Показать все
Рождение ребёнка
29.01.1991

Дочь: Щанкина Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Щанкина Светлана Николаевна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.2000

Сын: Щанкин Денис Алексеевич

Мать ребёнка: Щанкина Светлана Николаевна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Место жительства
С 2003
Шаля, Шалинский, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Шаля, Шалинский, Свердловская область
Заведующий Шалинским районным отделением (Шалинский ГО и ГО Староуткинск) — врач-судебно-медицинский эксперт. ОГУЗ Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.
Подвиг
Неизвестно
Шаля, Шалинский, Свердловская область
Спортивные достижения: Имеет награды по соревнованиям в настольном теннисе.
Место жительства
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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