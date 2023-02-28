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Гаврила Мартинов

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Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1754

Дата смерти

27.03.1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1781

Сын: Самсон (Семён) Гаврилов

Мать ребёнка: Анисия Малахова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1788

Сын: Яков Гаврилов

Мать ребёнка: Анисия Малахова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1791

Дочь: Варвара Гаврилова

Мать ребёнка: Анисия Малахова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1793

Сын: Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Анисия Малахова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Семён Гаврилов

Мать ребёнка: Анисия Малахова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Парфен Гаврилов

Мать ребёнка: Анисия Малахова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Анисия Малахова

Смерть
27.03.1824
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
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