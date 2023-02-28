Гаврила Мартинов
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти27.03.1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Анисия Малахова
Рождение ребёнка
До 1788
Сын: Яков Гаврилов
Мать ребёнка: Анисия Малахова
Рождение ребёнка
До 1791
Дочь: Варвара Гаврилова
Мать ребёнка: Анисия Малахова
Рождение ребёнка
30.01.1793
Сын: Василий Гаврилов
Мать ребёнка: Анисия Малахова
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Семён Гаврилов
Мать ребёнка: Анисия Малахова
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Парфен Гаврилов
Мать ребёнка: Анисия Малахова
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Анисия Малахова
Смерть
27.03.1824