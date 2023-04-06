Варвара Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияДо 1791
Дата смерти15.12.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791
Отец: Гаврила Мартинов
Мать: Анисия Малахова
Бракосочетание
25.10.1808
Муж: Платон Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.10.1809
Дочь: Стефанида Платонова
Отец ребёнка: Платон Алексеев
Смерть
15.12.1855