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Варвара Гаврилова

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Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1791

Дата смерти

15.12.1855

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791

Отец: Гаврила Мартинов

Мать: Анисия Малахова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1808

Муж: Платон Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.10.1809

Дочь: Стефанида Платонова

Отец ребёнка: Платон Алексеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
15.12.1855
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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