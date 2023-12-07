Быкова-Люлюкина Анна Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Евдокия Ермолаевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович
Рождение ребёнка
27.08.1842 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Максим Ермолаевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович
Рождение ребёнка
21.11.1843 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Георгий Ермолаевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович
Рождение ребёнка
21.10.1849 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович
Рождение ребёнка
05.07.1851 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Прокопий Ермолаевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович
Бракосочетание
16.08.1891 ст.
Смерть
Неизвестно