Быкова-Люлюкина Анна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыкова-Люлюкина Анна Мироновна

Быкова-Люлюкина Анна Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Евдокия Ермолаевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1842 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Максим Ермолаевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.11.1843 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Георгий Ермолаевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1849 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.07.1851 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Прокопий Ермолаевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
16.08.1891 ст.

Муж: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.