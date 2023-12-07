Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти13.12.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Быков Евдоким Семенович
Мать: Быкова Фекла Назаровна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Анна Мироновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Евдокия Ермолаевна
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Анна Мироновна
Рождение ребёнка
27.08.1842 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Максим Ермолаевич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Анна Мироновна
Рождение ребёнка
21.11.1843 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Георгий Ермолаевич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Анна Мироновна
Рождение ребёнка
21.10.1849 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Анна Мироновна
Рождение ребёнка
05.07.1851 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Прокопий Ермолаевич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Анна Мироновна
Смерть
13.12.1889
Бракосочетание
16.08.1891 ст.