Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

13.12.1889

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Быков Евдоким Семенович

Мать: Быкова Фекла Назаровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Анна Мироновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Евдокия Ермолаевна

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Анна Мироновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1842 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Максим Ермолаевич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Анна Мироновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.11.1843 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Георгий Ермолаевич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Анна Мироновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1849 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Анна Мироновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.07.1851 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Прокопий Ермолаевич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Анна Мироновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
13.12.1889
Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
16.08.1891 ст.

Жена: Быкова-Люлюкина Анна Мироновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

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