Лоскутов Loskutoff Тимофей Jim Иванович Ivan
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти18.06.1940
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1911
Сын: Лоскутов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Dunia Ивановна Ivan
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
05.10.1913
Сын: Лоскутов Loskutoff Федот Fred Тимофеевич Jim
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Dunia Ивановна Ivan
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.05.1924
Дочь: Гулина Агафия Тимофеевна
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Dunia Ивановна Ivan
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1940
Похороны
Неизвестно
Пятигорск