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Лоскутов Loskutoff Тимофей Jim Иванович Ivan

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

18.06.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Трофимович Trafimovich Merkell Simeon

Мать: Лоскутова Варвара Vadvada Redevon Даниловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Лоскутов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Dunia Ивановна Ivan

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
05.10.1913

Сын: Лоскутов Loskutoff Федот Fred Тимофеевич Jim

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Dunia Ивановна Ivan

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.05.1924

Дочь: Гулина Агафия Тимофеевна

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Dunia Ивановна Ivan

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Евдокия Dunia Ивановна Ivan

Смерть
18.06.1940
Похороны
Неизвестно
Пятигорск
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