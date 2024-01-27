Лоскутова (Богданова Bogdanoff) Евдокия Dunia Ивановна Ivan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Богданова Bogdanoff) Евдокия Dunia Ивановна Ivan

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Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

1878

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan

Мать: не указана

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1911

Сын: Лоскутов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Тимофей Jim Иванович Ivan

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
05.10.1913

Сын: Лоскутов Loskutoff Федот Fred Тимофеевич Jim

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Тимофей Jim Иванович Ivan

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.05.1924

Дочь: Гулина Агафия Тимофеевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Тимофей Jim Иванович Ivan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Тимофей Jim Иванович Ivan

Смерть
1982
г.Пятигорск
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