Лоскутова (Богданова Bogdanoff) Евдокия Dunia Ивановна Ivan
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рождения1878
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1911
Сын: Лоскутов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Тимофей Jim Иванович Ivan
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
05.10.1913
Сын: Лоскутов Loskutoff Федот Fred Тимофеевич Jim
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Тимофей Jim Иванович Ivan
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.05.1924
Дочь: Гулина Агафия Тимофеевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Тимофей Jim Иванович Ivan
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982
г.Пятигорск