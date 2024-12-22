Бернацкая (Мейнгардт) Елена Павловна 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бернацкая (Мейнгардт) Елена Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1848, Тверь, город Тверь, Тверская область

умерла 1919

Супруги
Бернацкий Николай Викторович12.03.1844 г.р.
Дети
Бернацкий Лёв Николаевич1875 г.р.
Новицкая (Бернацкая) Елена Николаевна01.10.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бернацкий Николай Викторович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Бернацкий Лёв Николаевич

Отец ребёнка: Бернацкий Николай Викторович

Рождение ребёнка
01.10.1886

Дочь: Новицкая (Бернацкая) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бернацкий Николай Викторович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Бернацкий Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бернацкий Николай Викторович

Смерть
1919

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