Бернацкая (Мейнгардт) Елена Павловна
женский, родилась 1848, Тверь, город Тверь, Тверская область
умерла 1919
Супруги
Бернацкий Николай Викторович12.03.1844 г.р.
Дети
Бернацкий Лёв Николаевич1875 г.р.
Новицкая (Бернацкая) Елена Николаевна01.10.1886 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Бернацкий Николай Викторович
Рождение ребёнка
01.10.1886
Дочь: Новицкая (Бернацкая) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бернацкий Николай Викторович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бернацкий Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бернацкий Николай Викторович
Смерть
1919