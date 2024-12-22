Бернацкий Николай Викторович
мужской, родился 12.03.1844
умер 13.12.1892, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьБернацкая (Леонтьева) Анна Сергеевна06.02.1821 г.р.
ОтецБернацкий Виктор НиколаевичПосле 1800 г.р.
Супруги
Бернацкая (Мейнгардт) Елена Павловна1848 г.р.
Дети
Бернацкий Лёв Николаевич1875 г.р.
Новицкая (Бернацкая) Елена Николаевна01.10.1886 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
12.03.1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Бернацкая (Мейнгардт) Елена Павловна
Рождение ребёнка
01.10.1886
Дочь: Новицкая (Бернацкая) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Бернацкая (Мейнгардт) Елена Павловна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бернацкий Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бернацкая (Мейнгардт) Елена Павловна
Смерть
13.12.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург