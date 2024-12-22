Бернацкий Николай Викторович 12.03.1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Бернацкий Николай Викторович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.03.1844

умер 13.12.1892, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Бернацкая (Леонтьева) Анна Сергеевна06.02.1821 г.р.
Отец
Бернацкий Виктор НиколаевичПосле 1800 г.р.
Супруги
Бернацкая (Мейнгардт) Елена Павловна1848 г.р.
Дети
Бернацкий Лёв Николаевич1875 г.р.
Новицкая (Бернацкая) Елена Николаевна01.10.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1844

Отец: Бернацкий Виктор Николаевич

Мать: Бернацкая (Леонтьева) Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бернацкая (Мейнгардт) Елена Павловна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Бернацкий Лёв Николаевич

Мать ребёнка: Бернацкая (Мейнгардт) Елена Павловна

Рождение ребёнка
01.10.1886

Дочь: Новицкая (Бернацкая) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Бернацкая (Мейнгардт) Елена Павловна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Бернацкий Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бернацкая (Мейнгардт) Елена Павловна

Смерть
13.12.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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