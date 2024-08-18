Советов Виталий Николаевич
мужской, родился 05.06.1945
умер 19.10.2009
ОтецСоветов Николай Михайлович09.05.1917 г.р.
МатьСоветова (Денисова) Анна Григорьевна02.02.1921 г.р.
Супруги
Советова (Кочетова) Надежда Алексеевна03.03.1947 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1975 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Советова (Кочетова) Надежда Алексеевна
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
19.10.2009