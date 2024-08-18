Советов Виталий Николаевич 05.06.1945 — найти родственников по фамилии на Familio

Советов Виталий Николаевич

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 05.06.1945

умер 19.10.2009

Отец
Советов Николай Михайлович09.05.1917 г.р.
Мать
Советова (Денисова) Анна Григорьевна02.02.1921 г.р.
Супруги
Советова (Кочетова) Надежда Алексеевна03.03.1947 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1945

Отец: Советов Николай Михайлович

Мать: Советова (Денисова) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Советова (Кочетова) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
07.07.1975 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Советова (Кочетова) Надежда Алексеевна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
19.10.2009

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