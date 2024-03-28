Куликова Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Куликов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Куликов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева (Куликова) Нелли Васильевна
Отец ребёнка: Куликов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Куликов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беднякова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно