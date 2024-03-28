Куликова Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Руфанова (Цветкова) Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Куликов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Куликов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева (Куликова) Нелли Васильевна

Отец ребёнка: Куликов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Куликов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беднякова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Василий Александрович

Смерть
Неизвестно

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