Руфанова (Цветкова) Ульяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1986
Дата смерти09.10.1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1931
Дочь: Попова (Руфанова) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Руфанов Григорий Павлович
Рождение
17.03.1986
Отец: Цветков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перлова (Руфанова) Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руфанов Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руфанова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руфанов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
09.10.1986