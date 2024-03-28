Руфанова (Цветкова) Ульяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руфанова (Цветкова) Ульяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1986

Дата смерти

09.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1931

Дочь: Попова (Руфанова) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Руфанов Григорий Павлович

Рождение
17.03.1986

Отец: Цветков Павел

Мать: Цветкова Марфа Иссарионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перлова (Руфанова) Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руфанов Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руфанова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руфанов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
09.10.1986

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